Вышел трейлер фильма 'Марвелы'

В начале ролика даже есть небольшая ретроспектива с Железным человеком, Мстителями и Таносом. Сюжет «Марвелов» расскажет о том, как три супергероини киновселенной Marvel окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы. Роль Капитан Марвел исполнила Бри Ларсон, образ Моники Рамбо воплотила Тейона Паррис, а Мисс Марвел сыграла Иман Веллани.

«Марвелы» станут последним фильмом Marvel в 2023 году: до этого компания выпустила «Человека-муравья 3» и «Стражей Галактики 3». Режиссёром ленты выступила Ниа ДаКоста

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