Публикация американского журнала Time о негативных настроениях в офисе президента Украины свидетельствует о том, что у Владимира Зеленского обваливается рейтинг.

Об этом заявил в эфире программы"Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале"Россия" посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.— это удар по "полю Зеленского", — отметил Родион Мирошник. Из-за статьи в украинских властях начнется "охота на ведьм", считает посол., как и всей украинской власти, не просто начал падать, а обваливается. Причина этого — провал контрнаступления, отказ Запада активно поддерживать Украину.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

Выход публикации Time — это удар по 'полю Зеленского'Публикация американского журнала Time о негативных настроениях в офисе президента Украины свидетельствует о том, что у Владимира Зеленского обваливается рейтинг. Об этом заявил в эфире программы 'Вечер с Владимиром Соловьевым' на телеканале 'Россия' посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Прочитайте больше ⮕

Выход публикации Time — это удар по 'полю Зеленского'Публикация американского журнала Time о негативных настроениях в офисе президента Украины свидетельствует о том, что у Владимира Зеленского обваливается рейтинг. Об этом заявил в эфире программы 'Вечер с Владимиром Соловьевым' на телеканале 'Россия' посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Прочитайте больше ⮕

Выход публикации Time — это удар по 'полю Зеленского'Публикация американского журнала Time о негативных настроениях в офисе президента Украины свидетельствует о том, что у Владимира Зеленского обваливается рейтинг. Об этом заявил в эфире программы 'Вечер с Владимиром Соловьевым' на телеканале 'Россия' посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Прочитайте больше ⮕

В Израиле заявил о ликвидации главы противотанковых подразделений ХАМАСИстребитель ЦАХАЛ нанес удар по месту, где находился Мухаммад Асар. Прочитайте больше ⮕

Замгенсека ООН назвал зверством удар Израиля по лагерю беженцев ДжебалияЗамгенсека ООН считает зверством удар Израиля по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

Йемен пообещал нанести ракетный удар по ИзраилюСегодня в полдень йеменская армия нанесет ракетный удар по Израилю Прочитайте больше ⮕