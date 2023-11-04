Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве

В частности, вице-премьер посетил павильон, посвященный решению экологических проблем. Ранее в субботу президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал о выставке-форуме «Россия». Он обратил внимание, что она посвящена достижениям нашей страны в разных областях промышленности, в самых передовых направлениях. Представленные экспонаты основаны на результатах научных работ российских ученых. Выставка начала работу в Москве утром в субботу, в День народного единства

. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для посетителей посещение выставки бесплатно. Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране

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RT НА РУССКОМ: Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в МосквеМеждународная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве. Выставка продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года.

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AİFONLİNE: Проекция мечты.4 ноября на ВДНХ открывается Международная выставка-форум «Россия». В павильоне №1 начнёт работу совместная экспозиция «Движения Первых» и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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ТАСС: Международная выставка-форум 'Россия'Читать все последние новости на тему: Международная выставка-форум 'Россия'

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GAZETARU: В Москве открылась международная выставка-форум «Россия»В Москве 4 ноября, в День народного единства, на ВДНХ стартовала международная выставка-форум Россия. Она продлится до 12 апреля 2024 года, сообщают организаторы на официальном сайте .

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LİFENEWS_RU: В Москве на ВДНХ официально открылась выставка-форум 'Россия'На ВДНХ сегодня, 4 ноября, открылась Международная выставка-форум 'Россия'. На ней представлены главные достижения всех регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. В программу также включены выставки и деловые мероприятия.

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AİFONLİNE: Собянин: неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс. человекВыставка проходила в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 28 по 31 октября.

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