Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве

В частности, вице-премьер посетил павильон, посвященный решению экологических проблем. Ранее в субботу президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал о выставке-форуме «Россия». Он обратил внимание, что она посвящена достижениям нашей страны в разных областях промышленности, в самых передовых направлениях. Представленные экспонаты основаны на результатах научных работ российских ученых. Выставка начала работу в Москве утром в субботу, в День народного единства
. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Свои экспозиции подготовили крупнейшие российские компании, общественные организации, министерства. Для посетителей посещение выставки бесплатно. Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране
Россия Последние новости
Написать комментарий
:
Источник: RT на русском | Прочитайте больше »
Источник: aifonline | Прочитайте больше »
Источник: ТАСС | Прочитайте больше »
Источник: GazetaRu | Прочитайте больше »
Источник: lifenews_ru | Прочитайте больше »
Источник: aifonline | Прочитайте больше »