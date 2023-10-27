Высказывания шведов, возвращение Терентьевой и пикировка Степановой с Вяльбе: как завершается межсезонье в лыжных гонках

К полноценной работе постепенно возвращается Наталья Терентьева (Непряева), перенёсшая операцию в сентябре. Между тем глава ФЛГР Елена Вяльбе в очередной раз высказалась о медийной активности своей подопечной Вероники Степановой.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) на этой неделе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований, проводимых под её эгидой. Впрочем, в России на очередной запрет не обратили особого внимания.
За рубежом же мнения разделились. Так, шведка Линн Сван заявила, что не поменяла своего решения с прошлого года исоревноваться с российскими лыжницами. При этом она не уверена, что готова отказаться от участия в соревнованиях, если допуск всё-таки состоится.
«Нет-нет, у меня нет времени бойкотировать какие-либо соревнования. Я поеду в Руку, даже если мне придётся иметь дело с россиянами в одиночку», — заявил трёхкратный призёр чемпионатов мира. Так, группа Егора Сорина провела сбор на олимпийском комплексе «Лаура» в Сочи, который завершился совместной контрольной тренировкой с биатлонистами из команды Артёма Истомина. Спортсмены преодолевали дистанцию на лыжероллерах. headtopics.com
«Самое главное — насколько хорошо подготовлена трасса. Это у нас тренировочный сбор, адаптация к снежным условиям, постепенный набор объёма, аэробные и силовые тренировки — то, что необходимо для начала сезона», — отметил старший тренер сборной.Вместе с командой в Ханты-Мансийск прибыла и Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева). Олимпийская чемпионка, как известно, в начале сентябряпод общим наркозом и выпала из тренировочного процесса.
Александр Большунов не любит проигрывать, а самое главное, пока не умеет этого делать, особенно если уступать приходится конкретному...