Высказывания шведов, возвращение Терентьевой и пикировка Степановой с Вяльбе: как завершается межсезонье в лыжных гонках

К полноценной работе постепенно возвращается Наталья Терентьева (Непряева), перенёсшая операцию в сентябре. Между тем глава ФЛГР Елена Вяльбе в очередной раз высказалась о медийной активности своей подопечной Вероники Степановой.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) на этой неделе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований, проводимых под её эгидой. Впрочем, в России на очередной запрет не обратили особого внимания.

За рубежом же мнения разделились. Так, шведка Линн Сван заявила, что не поменяла своего решения с прошлого года исоревноваться с российскими лыжницами. При этом она не уверена, что готова отказаться от участия в соревнованиях, если допуск всё-таки состоится.

«Нет-нет, у меня нет времени бойкотировать какие-либо соревнования. Я поеду в Руку, даже если мне придётся иметь дело с россиянами в одиночку», — заявил трёхкратный призёр чемпионатов мира. Так, группа Егора Сорина провела сбор на олимпийском комплексе «Лаура» в Сочи, который завершился совместной контрольной тренировкой с биатлонистами из команды Артёма Истомина. Спортсмены преодолевали дистанцию на лыжероллерах. headtopics.com

«Самое главное — насколько хорошо подготовлена трасса. Это у нас тренировочный сбор, адаптация к снежным условиям, постепенный набор объёма, аэробные и силовые тренировки — то, что необходимо для начала сезона», — отметил старший тренер сборной.Вместе с командой в Ханты-Мансийск прибыла и Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева). Олимпийская чемпионка, как известно, в начале сентябряпод общим наркозом и выпала из тренировочного процесса.

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