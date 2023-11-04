Высказывание главнокомандующего ВСУ вызвало панику у руководства стран Запада

Высказывание главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада. Об этом 4 ноября заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, в материале не следовало «раскрывать стратегию» Киева, потому что «такие вещи любят тишину»

. «На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты», — сказал он в эфире национального телемарафона, трансляция которого велась на YouTube. Чиновник добавил, что публикация главкома ВСУ усилила напряженность западных союзников, которые предпочли бы видеть эффект от своей поддержки. По словам Жовквы, ему позвонил «один из руководителей кабинетов лидеров», спрашивая о правдивости заявления Залужного. Дательный падёж: США могут снизить финансовую поддержку Украины Почему конгресс не в силах договориться о выделении денег и сколько это будет стоить Киеву 1 ноября Залужный в интервью журналу The Economist сказал, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. При этом затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, считает он. Главком также признал преимущество Военно-воздушных сил Росси

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ИЗВЕСТИЯ: Офис Зеленского осудил Залужного за слова о тупике в конфликте на УкраинеВысказывание главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада. Об этом 4 ноября заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.По его словам, в материале не следовало «раскрывать стратегию» Киева, потому что «такие вещи любят тишину».

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AİFONLİNE: О чем промолчал Залужный.Главком ВСУ фактически обвинил в бездарности верховного главнокомандующего Украины.

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AİFONLİNE: Секретарь СНБО Украины Данилов допустил частичную демобилизацию ВСУАлексей Данилов заявил, что все члены ставки главнокомандующего ВСУ могут вносить предложения в аппарат СНБО.

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LENTARUOFFİCİAL: На Украине назвали соперника Зеленского на выборахПереизбрание президента Украины Владимира Зеленского на пост главы государства может оказаться под угрозой из-за главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет издание «Страна.ua».

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: Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ за слова о тупике в конфликтеЗамглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в интервью СМИ заявил о тупике в конфликте с Россией.

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