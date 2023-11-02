Высокие ставки по ипотеке могут сохраниться в течение полугода

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. В ближайшие полгода россиянам не стоит ждать дешевой ипотеки. После нескольких поднятий ключевой ставки ЦБ РФ ипотечные кредиты дорожают. В ближайшее время можно ожидать роста ставок по займам как минимум на 2%, прогнозирует руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков.

На данный момент у заемщиков еще есть возможность взять ипотеку по ставке 15-16%, но после недавнего повышения ключевой ставки Центробанка на 2 процентных пункта эксперты готовятся к ставкам от 17%. При этом банки могут в отдельных случаях снижать их – например, в рамках зарплатных проектов или собственных спецпредложений.

«Высокие ставки сохранятся как минимум в течение полугода. Даже если будет процесс их снижения, то вряд ли он станет быстрым. Это будут осторожные шаги, да и на следующий год прогнозы ЦБ РФ по средней ключевой ставке высокие, в среднем в районе 12,5-14,5%. Поэтому дешевой ипотеки точно не будет, но адаптируется ли покупатель к ней — пока вопрос», - говорит эксперт. headtopics.com

При этом представители риэлторского сообщества отмечают снижение спроса на покупку жилья. Впрочем, пока еще находятся ипотечники, которые берут кредит по заградительным ставкам. Нередко это те, кому срочно нужно купить квартиру для собственного проживания, причем с небольшой кредитной доплатой.

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