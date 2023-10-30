Выпуск новостей в 15:00 от 30.10.2023. Новости. Первый канал

Владимир Путин вечером проведет большое совещание в связи с последними событиями в Дагестане; работа аэропорта Махачкалы будет возобновлена в ближайшее время; армия Израиля продолжает вторжение на палестинские территории; государство направит дополнительную поддержку для предприятий ОПК; в ЛНР несколько удачных вылазок провели добровольцы отряда «Барс 12».

Владимир Путин вечером проведет большое совещание в связи с последними событиями в Дагестане; работа аэропорта Махачкалы будет возобновлена в ближайшее время; армия Израиля продолжает вторжение на палестинские территории; государство направит дополнительную поддержку для предприятий ОПК; в ЛНР несколько удачных вылазок провели добровольцы отряда «Барс 12».

Россия Последние новости Прочитайте больше: Первый канал Новости »

Выпуск новостей в 09:00 от 30.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: ЦАХАЛ ударил по военной инфраструктуре в Сирии в ответ на обстрелы своей территории; важные заявления министра обороны Сергея Шойгу в Пекине; штурмовики вплотную подошли к окопам ВСУ. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 12:00 от 30.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: ожесточенные бои идут в Дженине на Западном берегу реки Иордан; на полях Сяншаньского форума Сергей Шойгу провел переговоры с зампредом центрального военного совета КНР. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 13:00 от 30.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: предприятия оборонно-промышленного комплекса получат дополнительную поддержку от государства; ЦАХАЛ ночью нанес удары по военным объектам в Сирии. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 14:00 от 30.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: Владимир Путин проведет совещание по событиям в Махачкале; в Восточном Иерусалиме неизвестный напал на сотрудника израильской полиции. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 18:00 от 29.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: общее число жертв палестино-израильского конфликта превысило девять тысяч; на северных рубежах Артемовска крепко держат позиции ивановские десантники. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 18:00 от 28.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: военные Израиля зашли в северную часть сектора Газа; Сергей Лавров прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта; особые задачи выполняет в зоне СВО армейская авиация России. Прочитайте больше ⮕