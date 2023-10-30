Выпуск новостей в 13:00 от 30.10.2023. Новости. Первый канал

ЦАХАЛ ночью нанес удары по военным объектам в Сирии; Сергей Шойгу принял участие в Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине; российская армия ночью нанесла массированный удар по украинским тылам; предприятия оборонно-промышленного комплекса получат дополнительную поддержку от государства.

ЦАХАЛ ночью нанес удары по военным объектам в Сирии; Сергей Шойгу принял участие в Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине; российская армия ночью нанесла массированный удар по украинским тылам; предприятия оборонно-промышленного комплекса получат дополнительную поддержку от государства.

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Выпуск новостей в 09:00 от 30.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: ЦАХАЛ ударил по военной инфраструктуре в Сирии в ответ на обстрелы своей территории; важные заявления министра обороны Сергея Шойгу в Пекине; штурмовики вплотную подошли к окопам ВСУ. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 12:00 от 30.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: ожесточенные бои идут в Дженине на Западном берегу реки Иордан; на полях Сяншаньского форума Сергей Шойгу провел переговоры с зампредом центрального военного совета КНР. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 18:00 от 29.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: общее число жертв палестино-израильского конфликта превысило девять тысяч; на северных рубежах Артемовска крепко держат позиции ивановские десантники. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 18:00 от 28.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: военные Израиля зашли в северную часть сектора Газа; Сергей Лавров прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта; особые задачи выполняет в зоне СВО армейская авиация России. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 10:00 от 29.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: Израиль и боевики ХАМАС в секторе Газа обмениваются новыми ракетными ударами; столетие со дня провозглашения отмечает Турецкая республика; сегодня Всемирный день борьбы с инсультом. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 12:00 от 29.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: Израиль расширяет зону сухопутных операций в секторе Газа; на Донецком направлении спецоперации наши военные отразили три атаки украинских штурмовых групп. Прочитайте больше ⮕