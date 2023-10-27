Выпуск программы «Время» в 21:00 от 27.10.2023. Новости. Первый канал

Израиль расширяет масштабы сухопутной операции в секторе Газа и увеличивает интенсивность обстрелов; почти два десятка атак украинских формирований за эту неделю отразили российские военные на Запорожском фронте; ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева; президент провел совещание по развитию космической отрасли; Центральный банк повысил ключевую ставку сразу на два пункта; помощь многодетным семьям в приобретении жилья, поддержку...

Израиль расширяет масштабы сухопутной операции в секторе Газа и увеличивает интенсивность обстрелов; почти два десятка атак украинских формирований за эту неделю отразили российские военные на Запорожском фронте; ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева; президент провел совещание по развитию космической отрасли; Центральный банк повысил ключевую ставку сразу на два пункта; помощь многодетным семьям в приобретении жилья, поддержку строительной отрасли, инвестиции и итоги уборки урожая обсудили на заседании правительства; на ВДНХ идут финальные приготовления к открытию выставки «Россия».

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Выпуск новостей в 13:00 от 27.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: Израиль поднял истребители из-за угрозы в районе Красного моря; Владимир Путин обсудил с молодыми учеными и специалистами будущее российской космонавтики; на Донецком направлении южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку ВСУ; украинские боевики призывают своих товарищей сложить оружие. Прочитайте больше ⮕