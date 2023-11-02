Вылет рейсов из Новокузнецка задержали из-за снегопада

Согласно онлайн-табло аэропорта, два рейса в Москву, выполняемых авиакомпаниями"Сибирь" и"Аэрофлот", а также рейс в Санкт-Петербург, выполняемый авиакомпанией"Северный ветер", подверглись задержке. Представитель аэропорта подтвердил, что задержка вызвана погодными условиями в городе Новокузнецк.

На уточняющий вопрос о том, связана ли задержка снегопадом, представитель аэропорта ответил утвердительно.

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