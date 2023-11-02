Вулкан Эбеко дважды выбросил в воздух пепел на высоту около 3 км

Запах сероводорода не ощущался, угрозы жизнью людей нет.

Вулкан Эбеко расположен на острове Парамушир, в северной части хребта Вернадского, и составляет в высоту 1156 м. Пепельный свет: какими будут последствия извержения вулкана на Камчатке Активность Шивелуча идет на убыль, но скажется даже на темпах глобального потепления Ранее, 21 сентября, Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км. Шлейф в тот день распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км.

Ранее пепловый выброс на вулкане Эбеко фиксировался 11 сентября, тогда пепел поднялся на высоту 3,5 км над уровнем моря. Вулкан Эбеко активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану оранжевый цветовой код опасности. headtopics.com

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