Вулкан вызвал огромное цунами и опустошил целый остров: раскрыта причина 373-летней трагедии

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, исторические сведения сочетаются с трехмерным сейсмическим картированием и компьютерным моделированием, что позволяет дать подробное объяснение. Хотя первоначально считалось, что цунами возникло в результате подводного взрыва, последние исследования позволяют предположить более сложный сценарий. 3D-изображение кратера Коломбо показало, что мощный взрыв свидетельствует о том, что один из флангов вулкана просел.

Компьютерное моделирование, включающее как взрыв вулкана, так и оползень, дало эффект, соответствующий историческим данным, в том числе свидетельствам очевидцев о волнах высотой до 20 м. Исследователи утверждают, что аналогичные механизмы могли вызвать недавние цунами, например, вызванные подводным вулканом Хунга-Тонга в 2022 году.

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