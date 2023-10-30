Вулканолог не исключил усиление активности вулкана Ключевской на Камчатке

Он обратил внимание, что вулкан Ключевской часто проявляет активность и происходящее сейчас извержение является рядовым и не представляет опасности населенным пунктам.

«Ключевской может извергаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Сейчас по всем признакам вулкан не успокаивается, а либо остается стабильным, либо усиливается. В ближайшем будущем высота его шлейфа может достигнуть 12 км. Однако это не приведет к увеличению опасности. И не вызовет сильного пеплопада, как, например, было при извержении вулкана Шивелуч в апреле текущего года», — рассказал Чебров.

Вулканолог также отметил, что в настоящий момент происходит извержения вулкан Безымянный, его активность — на нисходящем этапе. В ближайшем будущем, возможно, проснется вулкан Карымский, но опасности он не представляет. headtopics.com

«Еще сейсмическая активность наблюдается в районе вулкана Мутновский. Он находится недалеко от Петропавловска-Камчатского. Пока прогнозируем, что если извержения будут, то слабые. Катастрофы не ожидается. Однако даже слабое извержение представляет опасность для туристов, которые совершают восхождение. Вместе с тем сезон закончился, и маловероятно, что в районе Мутновского есть группы туристов», — подытожил специалист.

«Будут извержения интересные, но вряд ли планетарного масштаба» Вулканолог Сергей Самойленко — о сейсмической активности на Курилах и Камчатке и способности ученых предсказывать крупные катастрофы О том, что Ключевской выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря ранее в этот день сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук». До этого он выбросил пепел на высоту 8 км. headtopics.com

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