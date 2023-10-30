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Вулканолог не исключил усиление активности вулкана Ключевской на Камчатке

 / Источник: Известия

Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. В ближайшем будущем высота его шлейфа может достигнуть 12 км, рассказал «Известиям» 30 октября директор Камчатого филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН Данила Чебров.

Источник

Известия

Он обратил внимание, что вулкан Ключевской часто проявляет активность и происходящее сейчас извержение является рядовым и не представляет опасности населенным пунктам.

«Ключевской может извергаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Сейчас по всем признакам вулкан не успокаивается, а либо остается стабильным, либо усиливается. В ближайшем будущем высота его шлейфа может достигнуть 12 км. Однако это не приведет к увеличению опасности. И не вызовет сильного пеплопада, как, например, было при извержении вулкана Шивелуч в апреле текущего года», — рассказал Чебров.

Вулканолог также отметил, что в настоящий момент происходит извержения вулкан Безымянный, его активность — на нисходящем этапе. В ближайшем будущем, возможно, проснется вулкан Карымский, но опасности он не представляет. headtopics.com

«Еще сейсмическая активность наблюдается в районе вулкана Мутновский. Он находится недалеко от Петропавловска-Камчатского. Пока прогнозируем, что если извержения будут, то слабые. Катастрофы не ожидается. Однако даже слабое извержение представляет опасность для туристов, которые совершают восхождение. Вместе с тем сезон закончился, и маловероятно, что в районе Мутновского есть группы туристов», — подытожил специалист.

«Будут извержения интересные, но вряд ли планетарного масштаба» Вулканолог Сергей Самойленко — о сейсмической активности на Курилах и Камчатке и способности ученых предсказывать крупные катастрофы О том, что Ключевской выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря ранее в этот день сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук». До этого он выбросил пепел на высоту 8 км. headtopics.com

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