Вступивший в ВСУ Алиев хочет расправиться с тренером «Зенита» Тимощуком

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Бывший футболист, игравший за «Спартак», «Локомотив» и «Анжи», Александр Алиев, вступивший в Вооруженные силы Украины, сказал, что желает расправиться с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком, об этом он рассказал в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону*.

Данный видеоролик опубликован в Telegam-канале военкора Александра Коца. Украинец Тимощук является заслуженным мастером спорта Украины и РФ. После начала спецоперации он остался в России. Как считает Алиев, если раньше Тимощук был символом украинского футбола, то сейчас он «падла украинского народа».

«Может быть, встретимся, и я бы его с удовольствием зарезал. Я думаю, что эта встреча будет. Обидно, что это произойдет где-то за границей. И я знаю прекрасно, что я сяду. Но я бы его с удовольствием зарезал» — заявил бывший футболист. headtopics.com

Ранее Александр Алиев высказался о своих родителях, проживающих в Курске. Он признал, что порвал отношения с ними, поскольку его отец является российским военнослужащим. Оцените материал Оставить комментарий (0) Александр АлиевАнатолий ТимощукУкраина

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