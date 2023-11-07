Встреча главы МИД Турции и госсекретаря США

Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в здании МИД Турции. Видео встречи показывает, как Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, ожидая Блинкена. Однако, когда Блинкен не вышел из автомобиля, Фидан вернулся в здание. После рукопожатия, Блинкен попытался обнять Фидана, но тот отступил и продолжил сжимать руку Блинкена.

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