Все результаты игрового дня НБА 2 ноября

Среди ярких индивидуальных перформансов дня стоит выделить противостояние форвардов «Лейкерс» и «Клипперс». В активе Леброна Джеймса сегодня 35 очков, 12 подборов и семь результативных передач.Сиакам - 26, Шрёдер - 24, Барнс - 21, Ануноби - 16, Пёлтль - 14, Трент-мл.

- 2, Йович, Смит, РобинсонБриджес - 21, Уокер - 17, Брукс - 17, Финни-Смит - 15, Томас - 13, Уотфорд - 11, О'Нил - 6, Шарп - 5, Симмонс - 4, Джайлс, Уилсон, КлэкстонТейтум - 30, Уайт - 18, Хозер - 17, Браун - 16, Холидэй - 15, Притчард - 15, Порзингис - 13, Бэнтон - 11, Хорфорд - 5, Михайлюк - 5, Бриссетт - 4, Стивенс - 4, Корнет - 2Макконнелл - 18, Нембард - 14, Топпин - 11, Несмит - 9, Матурин - 8, Уокер - 8, Тёрнер - 8, Хилд - 7, Джексон - 7, Шиппард - 6, Нвора - 5, Браун - 3,...

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