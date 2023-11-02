Время покажет. Часть 1. Выпуск от 01.11.2023

Плеер автоматически запустится (при технической возможности), если находится в поле видимости на страницеРазмер плеера будет автоматически подстроен под размеры блока на странице. Соотношение сторон — 16×9Сообщить о технической проблемеВ центре внимания — специальная военная операция, которую вооруженные силы России проводят на Украине. Эксперты наблюдают за событиями в режиме реального времени.
— бойцы Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили на Купянском направлении танк Leopard 2А5; — Израиль мог нарушить нормы международного гуманитарного права в ходе бомбардировок сектора Газа, об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде;
— вооруженные силы Йемена подтверждают, что будут продолжать наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия; —армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 300-м объектам ХАМАС и ликвидировала командира батальона «Бейт-Лахия», говорится в сообщении ЦАХАЛ; headtopics.com
— президент Франции Эммануэль Макрон посетит Казахстан и Узбекистан с целью повышения энергетической безопасности страны; — специальный проект «Мы живы!», Марьяна Наумова отправилась с гуманитарной миссией в Донецкие села Владимировку и Благодатное;Персоны: