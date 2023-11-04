Врач-диетолог рассказала о самых полезных осенних овощах

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова 4 ноября назвала «Известиям» три самых полезных осенних овоща — тыква, свекла и капуста — и рассказала об их свойствах. Как отметила диетолог, тыква — это очень низкокалорийный овощ, на 100 г которого приходится лишь 22 ккал. Поэтому он отлично подойдет людям, находящимся на диете. «В 100 г тыквы содержится суточная норма витамина А, который необходим для выработки гормонов, а также полезен для зрения и иммунитета

. Кроме того, в ней много клетчатки (около 4 г на 100 г продукта), необходимой для правильной работы ЖКТ. К тому же тыква — это очень вкусный овощ, который хорошо сочетается с другими продуктами», — рассказала Тихомирова. Второй полезный осенний овощ, который врач рекомендовала включить в рацион, — свекла. Она обратила внимание, что бытует мнение, якобы в свекле содержится большое количество углеводов и она повышает уровень сахара в крови. «На самом деле это не так. В 100 г вареной свеклы содержится около 8–10 г углеводов, что очень мало. Основная ценность этого овоща — антоцианы, которые окрашивают ее в фиолетовый цвет. Они помогают организму бороться со свободными радикалами, останавливают свободное радикальное окисление, помогают в борьбе со стрессом, замедляют процессы старения. Поэтому чем темнее свекла, тем она полезнее», — отметила диетолог. Также, по ее словам, свекла является отличным средством против запоро

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ИЗВЕСТИЯ: Диетолог назвала самые полезные осенние овощиВрач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова 4 ноября назвала «Известиям» три самых полезных осенних овоща — тыква, свекла и капуста — и рассказала об их свойствах.Как отметила диетолог, тыква — это очень низкокалорийный овощ, на 100 г которого приходится лишь 22 ккал. Поэтому он отлично подойдет людям, находящимся на диете.

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