Врач предупредила об опасности популярных у сердечников препаратов

Врач рассказала, что чаще всего сердечники выбирают корвалол. Но с ним нужно быть осторожнее, так как в его составе есть содействующее вещество, которое вызывает привыкание. С каждым разом пожилые люди начинают принимать препарат все больше, и это может превратиться в зависимость. Козлова отметила, что корвалол может помочь, но за счет своих успокоительных свойств. У него нет лечебной функции.

Также многие сердечники предпочитают пить травяные средства — боярышник или пустырник. Но врач предупредил, что с их приемом вырастает риск не увидеть серьезных симптомов. Так, человек может не заметить у себя признаки инфаркта миокарда, что чревато летальным исходом.

Ольга Козлова отметила, что есть еще один популярный лекарственный препарат — нитроглицерин. Но нужно проконсультироваться с врачом перед его применением, так как данное средство имеет ряд побочных эффектов. Нитроглицерин может резко снижать артериальное давление, а также расширять сосуды. headtopics.com

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