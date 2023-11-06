Вратарь «Райо Вальекано» Димитриевски прокомментировал стычку с нападающим «Реала» во время матча 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась ничьей – 0:0. «Винисиус — отличный игрок, и матч был напряженным: это нормально, когда возникают трения», — приводит слова Димитриевски Madrid Zone в социальной сети X (ранее твиттер). Димитриевски выступает за «Райо Вальекано» с 2019 года.

Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах, в которых пропустил 15 голов

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