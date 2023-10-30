Врач рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном во время посещения туалета

Врач из Англии рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном во время посещения туалета, пишет Daily Mail. По словам медика, эта привычка может привести к геморрою.

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал, что длительное сидение на унитазе вместе с телефоном действительно способно спровоцировать появление геморроя. Кроме того, это может привести к появлению нежелательных бактерий на устройстве.

«Напряжение и длительное сидение в туалете, подвергает вас риску развития геморроя, который может быть болезненным и кровоточить. Обязательно постарайтесь ограничить использование телефона во время посещения туалета», — предостерегает специалист. headtopics.com

Так же Джозеф напомнил людям о важности правильного питания, так как это полезно для кишечника и является профилактикой запоров.Ранее врач предостерег людей от чистки ушей ватными палочками.

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