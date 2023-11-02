Врач Демьяновская назвала продукты, которые приводят к ухудшению памяти

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Некоторые продукты могут сильно влиять на работу нервной системы, в том числе мозга, что может стать причиной ухудшения памяти и когнитивных способностей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач Екатерина Демьяновская.
Избыток сахара, помимо уже известных проблем, может вызвать скрытые воспалительные процессы, окислительные стресс и дисбаланс в работе нейротрансмиттеров. В свою очередь, это может стать причиной ухудшения состояния мембраны и энергетического баланса нейронов, что приводит к проблемам с обучением, ухудшению памяти и риску возникновения нейродегенеративных заболеваний.
«Это касается не только сладостей, но и других продуктов, содержащих быстрые углеводы (то есть имеющих высокий гликемический индекс). К ним относятся хлеб из белой муки и сладкая выпечка, каши быстрого приготовления», — заявила эксперт. headtopics.com
По ее словам, полуфабрикаты и еда быстрого приготовления также способны заставить мозг работать хуже. Обычно в составе таких продуктов содержится множество трансжиров, замедляющих мозговую деятельность из-за нарушения баланса холестерина. Любители полуфабрикатов и фастфуда рискуют заработать преждевременное «старение» мозга». Помимо этого, в этой пищей много соли и химических добавок.
Преобладание красителей, ароматизаторов и подсластителей в промышленных десертах делают данный вид лакомства вредным для нервной системы. Среди напитков Демьяновская отметила кофе и алкоголь. Спиртное воздействует на нервные клетки, замедляет процесс передачи нервных импульсов, реакцию и ухудшает способности к принятию решений. headtopics.com