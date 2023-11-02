Врач развеяла три популярных мифа о женской физиологии

Врач неотложной помощи, член британской Ассоциации сексуального здоровья Даная Марагутакис развеяла популярные мифы о женской физиологии. Ее слова цитирует Metro. Первым мифом Марагутакис назвала убеждение, что влагалище якобы растягивается, если женщина ведет активную половую жизнь. На самом же деле, говорит врач, этот орган женской половой системы благодаря эластичным мускулам меняет форму постоянно. Она уточнила, что мышцы немного растягиваются при возбуждении и сжимаются, когда оно проходит.

Она объяснила, что запах — это естественное явление. Врач добавила, что он может меняться в зависимости от периода цикла, диеты, уровня гормонов и гигиены. Еще одним заблуждением, говорит Марагутакис, являются опасения некоторых женщин, что сперма способна нарушить естественную кислотность влагалища и навредить женскому здоровью.

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