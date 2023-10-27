Врач предостерегла от одной вредной ночной привычки

Врач-терапевт Ив Глейзер предупредила, что использование электрических одеял и матрасов во время ночного сна является вредной и опасной для здоровья привычкой. Ее мнение приводит издание HuffPost. Врач подчеркнула, что подобными одеялами нельзя укрывать маленьких детей, так как они ограничены в движениях и не могут сообщить о дискомфорте. Также она предостерегла от использования греющих гаджетов пациентов с диабетом и другими заболеваниями, которые вызывают онемение конечностей.

«Люди могут не почувствовать высокую температуру, особенно во сне. Это может привести к перегреву и даже ожогам», — заявила Глейзер. Кроме того, врач считает, что сон под одеялом с подогревом может ухудшить качество сна. По ее словам, чтобы высыпаться и быть бодрым с утра, температура в спальне и в постели должна быть прохладной. Тем, кто сильно мерзнет, она посоветовала надевать на ночь пижаму и носки. Ранее психолог Алексей Сапкин подсказал простой способ высыпаться по ночам.

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