Врач перечислил опасные для здоровья три вида обуви

Врач-ортопед и блогер Пол (фамилия неизвестна) из Великобритании перечислил опасные для здоровья три вида обуви. Соответствующей информацией он поделился в своем TikTok-аккаунте. В первую очередь инфлюэнсер с никнеймом paulthepodiatrist назвал шлепанцы. По его словам, они не оказывают никакой поддержки ногам, а также могут легко привести к падению, поскольку обувь держится исключительно за счет специальных петель. Помимо этого, эксперт также внес в список туфли на шпильке.

Но обувь на шпильке несет за собой высокий риск получения травмы — стоит ли оно того? Даже если хочется выглядеть красиво», — возмутился он. В заключение доктор отметил, что небезопасной является обувь американской фирмы Skechers. Данные предметы гардероба чересчур мягкие, из-за чего нога во время ходьбы сильно напрягается, уточнил медик. Кроме того, как утверждает Пол, модели упомянутой марки могут сдавливать пальцы. «А еще они совершенно недолговечны», — подытожил он.

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