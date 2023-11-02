Врачи назвали пять главных причин боли во влагалище

Боль во влагалище может возникать из-за разных причин, в том числе из-за сухости, вагинизма и кисты, рассказал гинеколог Нарендра Писал. Основные причины этой проблемы он и его коллеги назвали в статье издания Cosmopolitan. Сухость По словам Писала, сухость влагалища — одна из главных причин микротравм и боли в этой области. Чаще всего сухость возникает у женщин во время менопаузы.

Чаще это заболевание встречается у женщин, так как их уретра короче мужской, из-за чего инфекциям проще попасть в организм. При этом человек испытывает неприятные ощущения и боль в районе половых органов и мочевого пузыря. «Половой акт также увеличивает риск развития инфекций. Кроме того, использование спермицидов для защиты от нежелательной беременности тоже может привести к инфекции из-за роста числа бактерий».

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Врачи назвали продукт, который помогает в борьбе с депрессиейБлагодаря высокому содержанию магния тыква может помочь справиться с депрессией, считает врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина. Также добавить ее в рацион рекомендуется при анемии, рассказала она РИАМО. Прочитайте больше ⮕

Врачи назвали группы людей, которым вредна диета с высоким содержанием клетчаткиЛюдям с сужениями кишечника из-за опухоли или воспаления (например, болезни Крона) не следует потреблять слишком много клетчатки в период обострения. Об этом врачи из Клиники Мэйо сообщили на ее сайте . Прочитайте больше ⮕

Юрий Антонов признался, что его все еще беспокоят боли в ногеАртист перенес операцию по замене коленного сустава на искусственный протез, но боли никуда не ушли. Прочитайте больше ⮕

Пять туристов в Свердловской области пропали во время сплава по рекеВ Свердловской области полицейские и спасатели ищут группу из пяти туристов, которые планировали сплав по реке Вижай. Об этом во вторник, 31 октября, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Прочитайте больше ⮕

На Урале во время сплава по реке Вижай пропали пять туристовГруппа туристов из пяти человек пропала на перевале Дятлова, пишет Ural Mash. Все они — мужчины из Берёзовского Свердловской области. Прочитайте больше ⮕

В районе перевала Дятлова пропали пять туристов во время сплава по рекеСвердловская полиция совместно со спасателями проводят комплекс поисковых мероприятий. Прочитайте больше ⮕