Врач рассказала, почему у мужчин выше риск развития болезней сердца и сосудов

У мужчин по сравнению с женщинами риск заболеваний сердца выше. Это связано с половым различием. В организме женщины детородного возраста количество женского гормона – эстрогена – в разы выше, чем у мужчин. То есть у здоровой женщины в 35 лет инфаркт – нонсенс. У мужчины – начинающаяся закономерность.

Один из наиболее вредных факторов для сердечно-сосудистой системы. Почему? Пагубная привычка способствует быстрому изнашиванию и старению сердечно-сосудистой системы. Токсичные вещества, попадая в кровь, разносятся по тканям за доли секунд, что способствует мгновенному отравлению организма.

Спиртные напитки увеличивают липкость тромбоцитов в крови. Это делает её густой, что осложняет передвижение по сосудам. К тому же алкоголь приводит к образованию лишнего веса, способного вызвать артериальную гипертонию.Эти факторы увеличивают воспалительный статус организма, вероятность и долю нарушения липидного и углеводного обменов. Люди с ожирением страдают гипертонией, у них высокий уровень плохого холестерина, инсулина и сахара в крови. Как итог – диабет. headtopics.com

Те, кто постоянно в тревоге, больше склонны к неправильному питанию, курению, употреблению спиртных напитков и лени. Это вредно для сердечно-сосудистой системы. Что касается повышенного холестерина и сахара крови, то о них зачастую пациенты узнают в больнице после свершившегося инфаркта или инсульта. Поэтому регулярное профилактическое обследование – обязательная часть жизни мужчины после 40 лет.

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