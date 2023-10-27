Вратарь «Эгриси» Клюкин о приглашении в «Ростов»: «Надо найти тренера на замену, тогда меня отпустят. Чепа вызвался помочь»

«Первый раз Вася написал мне 5 октября. Он сказал, что есть такая возможность, но больше мы эту тему не поднимали. Подняли ее только на днях, после игры за бронзу в Медиалиге.

Со мной в паре работает тренер, ему просто нужна помощь из-за огромного количества детей. Я попросил одного человека помочь, он разбирается с расписанием. Плюс вызвался Чепа помочь, он когда-то работал с детьми в «Эгриси Юниор».

Генич о финале МФЛ: «Броуки» были моим фаворитом, за 30 секунд до конца я написал Севе: «Что я говорил?» После гола Кашая подумал: «Вот я лох» «2Drots ведут себя как «Реал», но «Реал» платит за лучших. Хочется, чтобы и в Медиалиге платили». Егоров об интересе 2D к Газданову headtopics.com

Победы «Ман Сити» и «ПСЖ» в ЛЧ, 824-й гол Овечкина в НХЛ, конфликт «Реала» и «Барсы» из-за оскорбления Винисиуса, отстранение российских лыжников продлено и другие новости

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