Врач Бредер назвал печень органом, определяющим продолжительность жизни

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Органом, который определяет продолжительность жизни человека, является печень. Об этом заявил заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина Валерий Бредер в беседе с Газетой.Ru.

Специалист объяснил, что даже сердце не играет такой значимой роли в организме, поскольку не выполняет много сложных функций. «Это уникальная фабрика, на которую возложено огромное количество функций в организме. И поломка каждой из этих функций может стать роковой для жизни», – отметил Бредер.

Одной из важных функций печени является белково-синтетическая. В этом органе синтезируется много биологически активных веществ, гормонов и ферментов. Врач рассказал, что белок альбумин, например, считается основным переносчиком полезных и вредных веществ в организме. headtopics.com

Кроме того, печень очищает организм от токсинов, попадающих через кишечник из внешней среды. Также этот орган отвечает за синтез желчи и энергетический запас организма. Оцените материал Оставить комментарий (0) печеньпродолжительность жизни

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