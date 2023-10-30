Врач назвала главные секреты долголетия

Она отметила, что, по мнению ученых, продолжительность жизни и здоровье человека на 60% зависят от образа жизни, на 20% — от генетики, еще на 20% — от экологии и окружающей среды и только на 10% от здравоохранения.

Говоря о здоровом питании, она подчеркнула, что в любом возрасте оно должно быть разнообразным, и что не существует возрастной границы, после которой человек обязательно должен придерживаться какого-то особого рациона.

Также специалист отметила, что клетки организма стареют быстрее под влиянием окислительного стресса, который возникает, когда в организме присутствует слишком много свободных радикалов. Нейтрализовать их действие могут особые вещества — антиоксиданты. К ним относятся витамины С, Е и флавоноиды, которые входят в состав растений. Антиоксидантами богаты лесные и садовые ягоды, бобовые, орехи, свежая зелень и овощи. headtopics.com

«Ночью во время сна в организме запускаются важные физиологические процессы: активно работает гормональная система, мозг перерабатывает полученную за день информацию, восполняется запас энергии и восстанавливаются поврежденные клетки. Эти процессы не будут запущены, если человек мало спит. Поэтому спать важно не меньше 8-9 часов и засыпать желательно не позже 22:00.

«Этот обязательный минимум позволяет расслабить «забитые» мышцы и ускорить обмен веществ, насытить клетки кислородом и поддержать здоровый тонус сосудов. Это могут быть умеренные аэробные нагрузки — зарядка, прогулки, плавание, катание на велосипеде или ходьба на лыжах. Есть понятный ориентир, как не переусердствовать — человек двигается, но при этом не запыхался и не сильно вспотел. А вот тренировки на пределе возможностей — это всегда стресс для организма», — объяснила она. headtopics.com

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