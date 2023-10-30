Вражеские камикадзе активизировались и 'бьют все подряд'

Как сообщил командир разведгруппы входящего в Добровольческий штурмовой корпус казачьего батальона "Скиф" с позывным Воля, за сутки по российским позициям может прилететь до 30 дронов-камикадзе.

По его словам, раньше били выборочно (например, по определенному виду транспорта), а "сейчас бьют все подряд".Такого, отметил он, тоже раньше не было: приоритетными целями считались бронетехника и автомобили, передает

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