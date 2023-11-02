Единственным шансом стран Запада завершить украинский конфликт без репутационных потерь является передача России всех желанных территорий под видом отвлечения внимания на события в секторе Газа. Об этом в колонке для французского издания AgoraVox написал обозреватель Жюль Сейес.

Журналист отметил, что ситуация на Ближнем Востоке стала возможностью для западных лидеров плавно закончить операцию на Украине «вдали от видеокамер». В таком случае Москва могла бы тихо одержать победу, а Вашингтон и его союзники не лишились бы международного престижа.

Как указано в публикации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не имеют ресурсов для продолжения наступления. При этом организовать быструю капитуляцию Киева можно только одним способом — выполнить все требования российских властей. headtopics.com

По мнению Сейеса, такое развитие событий является результатом необдуманных решений Запада. Главным образом речь идет о событиях 2022 года, после которого Москва больше не может довольствоваться лишь обещанием нейтралитета Киева.

«Решение западных лидеров побудить своих украинских коллег продолжать боевые действия вынудило Россию вступить почти в лобовой конфликт с западным блоком. Мир изменился в апреле 2022 года благодаря нашим блестящим лидерам», — подчеркнул обозреватель. headtopics.com

Он добавил, что в настоящее время инициатива в зоне боевых действий полностью принадлежит российским войскам. Изменить реальное положение дел на фронте не помогут даже попытки западных СМИ представить продолжение мобилизации на Украине как триумф, резюмировал журналист.

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