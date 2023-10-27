Во Дворце пионеров в Москве отреставрировали литературное панно

Во дворце пионеров на Воробьёвых горах отреставрировали панно «Любимые литературные герои». Фойе театрального зала в одном из корпусов украшено персонажами популярных произведений, среди которых —К моменту начала реставрации часть объекта была разрушенапрокладки кабелей и установки электрических щитов, а часть закрыта гипсокартоном. Оставшаяся на виду композиция была в пятнах, на ней имелись потертости и трещины. Специалисты сначала очистили панно, затем отреставрировали.

Панно «Любимые литературные герои» выполнено в технике двухслойного сграффито. В таком процессе декорирования используют два вида штукатурки — темную и светлую. Затем верхний светлый слой процарапывают и получается рисунок.

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