Во Владивостоке арестовали женщину, которая подозревается в убийстве сына

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Суд принял решение заключить под стражу жительницу Владивостока. Она подозревается в убийстве ножом своего четырехлетнего сына, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел 31 октября в одном из частных домов города. Там было найдено тело мальчика 2018 года с ножевыми ранениями в области живота. Всего было нанесено не менее пяти ударов. Уголовное дело возбуждено по факту халатности и убийства. Главной подозреваемой стала мать ребенка. По данным следствия, 45-летняя женщина убила сына в тот момент, когда он спал. При этом ранее подозреваемая проходила лечение на фоне расстройства психики.

«По ходатайству следователя СУСК РФ по Приморскому краю подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении. Такая мера была предпринята из-за угрозы переезда подозреваемой. Отмечается, что ее близкие родственники имеют прописку в другом регионе. headtopics.com

Ранее сообщалось, что священник Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске Михаил Зубарев убил и расчленил свою жену. Предполагается, что у него было психическое расстройство.

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

В Запорожской области задержали подозреваемую в подготовке терактаМВД и ФСБ России задержали в Запорожской области женщину, которая подозревается в подготовке теракта. Прочитайте больше ⮕

Во Владивостоке арестована 45-летняя мать, подозреваемая в убийстве сынаСуд избрал меру пресечения для жительницы Приморья, задержанной ранее по подозрению в жестоком убийстве своего 4-летнего ребенка. Прочитайте больше ⮕

Россиянка убила новорожденного сына в следственном изолятореОсужденная за наркотики жительница Брянска, находящаяся в следственном изоляторе, обвиняется в убийстве своего полуторамесячного сына Прочитайте больше ⮕

Россиянка ночью зарезала 4-летнего сына и легла дальше спатьВо Владивостоке женщина, страдающая психическим расстройством, ночью зарезала своего 4-летнего сына и спокойно продолжила спать, не проявляя при этом никаких эмоций, пишет Shot Прочитайте больше ⮕

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после ссоры таксиста и школьницыВо Владивостоке против водителя такси, устроившего ссору с 16-летней пассажиркой, возбуждено уголовное дело Прочитайте больше ⮕

Рыбная кость проткнула россиянке желудокМосковские врачи спасли женщину, которая проглотил острую рыбью кость. Об этом сообщили в пресс-службе Депздрава столицы. Прочитайте больше ⮕