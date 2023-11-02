Во Владивостоке арестована 45-летняя мать, подозреваемая в убийстве сына

. По данным следствия, мать ночью не менее пяти раз ударила мальчика ножом. От полученных травм ребенок скончался. Супруг женщины в этот момент спал. Он и нашел тело сына утром.

Женщину задержали. Известно, что ранее она проходила психиатрическое лечение. По факту случившегося были возбуждены два уголовных дела – об убийстве и халатности психиатров. В четверг прокуратура Приморского края сообщила, что по решению суда женщина на время следствия как минимум на два месяца заключена под стражу. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Советского района Владивостока.

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