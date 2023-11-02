Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после ссоры таксиста и школьницы

В полицию с заявлением обратился отец школьницы. Как рассказал мужчина, его дочь вернулась домой испуганной и без личных вещей.
В машине девочке стало плохо, у нее началась рвота. Водитель потребовал от нее оплатить расходы на химчистку салона, начался конфликт, девочка испугалась и выбежала из автомобиля. Водитель при этом забрал сумку несовершеннолетней и уехал с места происшествия. В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Ему грозит срок до шести месяцев.
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после ссоры таксиста со школьницыМужчине грозит арест на срок до шести месяцев. Прочитайте больше ⮕
Водитель, устроивший смертельное ДТП под Белгородом, сумел сбежатьУголовное дело возбуждено после страшной аварии, случившейся утром во вторник на трассе Короча – Губкин в Корочанском районе Белгородской области. Прочитайте больше ⮕
Самолет 'Аэрофлота' вынужденно сел в Сыктывкаре из-за драки на бортуУголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после ЧП на борту пассажирского авиалайнера, следовавшего по маршруту Иркутск – Москва. Прочитайте больше ⮕
Самолет 'Аэрофлота' вынужденно сел в Сыктывкаре из-за драки на бортуУголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после ЧП на борту пассажирского авиалайнера, следовавшего по маршруту Иркутск – Москва. Прочитайте больше ⮕
Во Владивостоке возбудили дело после убийства четырехлетнего мальчикаВ совершении преступления подозревается мать ребенка с расстройством психики. Прочитайте больше ⮕
20 кадетов попали в больницу с ротавирусом в ПодмосковьеВ Московской области возбудили уголовное дело после отравления 20 учащихся кадетского училища в селе Дединово Луховицкого района, пострадавшие госпитализированы, сообщили в подмосковном ГСУ СКР и прокуратуре региона. Прочитайте больше ⮕