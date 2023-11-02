Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после ссоры таксиста и школьницы

В полицию с заявлением обратился отец школьницы. Как рассказал мужчина, его дочь вернулась домой испуганной и без личных вещей.

В машине девочке стало плохо, у нее началась рвота. Водитель потребовал от нее оплатить расходы на химчистку салона, начался конфликт, девочка испугалась и выбежала из автомобиля. Водитель при этом забрал сумку несовершеннолетней и уехал с места происшествия. В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Ему грозит срок до шести месяцев.

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