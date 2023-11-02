Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после ссоры таксиста со школьницы

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Во Владивостоке в отношении водителя такси, устроившего конфликт с 16-летней пассажиркой, возбуждено уголовное дело, детали в Telegram-канале приводит управление МВД по Приморскому краю.

В полицию обратился отец школьницы, по его словам, дочь вернулась домой испуганной и без личных вещей. По информации ведомства, в машине девушке стало плохо, у нее началась рвота. Водитель потребовал от пассажирки оплатить расходы на химчистку салона, в процессе завязавшегося конфликта школьница выбежала из автомобиля.

Водитель забрал сумку пассажирки и уехал с места происшествия. В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство», теперь ему грозит арест на срок до шести месяцев. Ранее сообщалось, как Свердловской области подросток избил битой троих детей. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. headtopics.com

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