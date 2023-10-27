Воюющий за ВСУ экс-футболист Алиев порвал с родителями, живущими в РФ

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев, перешедший на сторону Украины, признался, что порвал отношения со своими родителями, об этом он рассказал в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону*.

Соответствующий видеоролик в своем Telegam-канале опубликовал военкор Александр Коц. Как сказал уроженец Хабаровска, первое время он переживал за своих родителей, оставшихся в России. При этом Алиеву было неприятно, что его отец является военнослужащим. * признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в реестр террористов и экстремистов.

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