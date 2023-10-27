Вот чучело: Учёные раскрыли, что собой представляет жуткая 'фиджийская русалка'

Всё началось в 1822 году, когда капитан американского судна купил у японских рыбаков мумию с головой чуть ли не человеческого существа и рыбьим хвостом. Рыбаки клялись, что собственноручно выловили это недалеко от одного из островов Фиджи. Какое-то время диковинку показывали в кофейне в самом центре Лондона, на Сент-Джеймс-стрит, потом продали в Бостонский музей, пока она наконец-то не попала к великому шоумену и гениальному мистификатору Финеасу Тейлору Барнуму.

Так вот, Барнума абсолютно не смутил неутешительный вердикт натуралиста по поводу"русалки". Он так раскрутил её в прессе, что на его шоу были аншлаги. Собственно говоря, вполне можно считать, что эхо этого ажиотажа спорадически раздаётся и по сей день.

Надо сказать, той"русалки" уже нет: по основной версии, сгорела при пожаре. Но с тех пор было изготовлено приличное количество реплик из папье-маше. Однако тот экземпляр, которым недавно занялись в Университете Северного Кентукки, всё-таки не совсем дурилка картонная.Больше сотни лет он хранится в штате Огайо в Музее истории округа Кларк. Как рассказывают там, их"русалка" тоже была куплена в Японии, только примерно на полвека позже, чем барнумовская. headtopics.com

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