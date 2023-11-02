Вот почему кошки так любят коробки

Укрытие и безопасность. У кошек в крови - инстинкт поиска укрытия, безопасного места. Коробки для этого хорошо подходят. Подобная особенность этих животных доказана и научно. Голландские учёные выяснили в ходе одного эксперимента, что те кошки, которые могли после попадания в приют укрыться в коробках, адаптировались к новому месту намного быстрее.Тепло и комфорт.

Обычно коробки делают из гофрированного картона. Этот материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. Для кошек же важно поддерживать температуру своего тела всегда в пределах от 38 до 39 градусов Цельсия. Коробка позволяет это делать. Игра и исследование окружающего мира. Кошки часто воспринимают коробку как место для уединения и отдыха. Также они могут использовать её для игр: например, могут в ней прятаться, атаковать из неё «врагов».

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