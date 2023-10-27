Востоковед Лямин предупредил о скором ударе Ирана по базам США

- Да, можно ждать новых предупредительных ударов по американским базам уже со стороны Ирана. Сразу после того, как США атаковали иранские военные базы, буквально через два-три часа появились сообщения, что одна из американских баз на востоке Сирии была обстреляна реактивными снарядами проиранских группировок.

- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нанесённые удары никак не связаны с конфликтом между Израилем и ХАМАС. Как Вы считаете, им можно верить? Заявление американского правительства не соответствует действительности: обмены ударами США и Ирана прямо связаны с эскалацией израильско-палестинского конфликта.

Поэтому Иран и начал предупредительные одиночные атаки на американские базы. Это предупреждение, что у Ирана и его союзников есть оружие, которым они могут нанести крупный удар по Соединенным Штатам в этом регионе. headtopics.com

Но поскольку ситуация и так достаточно напряженная, она может привести к дальнейшей эскалации: отвечать будут на «ответ» за удар, нанесенный ранее, в результате чего количество ударов по вражеским базам существенно возрастет.- И Соединенные Штаты, и Иран не хотят полномасштабной войны. Им просто не выгоден подобный сценарий.

Полномасштабной войны между этими странами, скорее всего, не будет, но жесткое противостояние в ближайшее время не прекратится и, возможно, только усилится. Однако всегда есть угроза, что по различным причинам красная линия окажется пересечена, и ситуация полностью выйдет из-под контроля. headtopics.com

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