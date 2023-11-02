Воспитанник «Краснодара»: Галицкий великий, а что Тиньков делает для людей?

Воспитанник академии «Краснодара» Вячеслав Литвинов, выступающий за «Сочи», раскритиковал бизнесмена Олега Тинькова за слова в адрес владельца «быков» Сергея Галицкого. Его слова передает Sport24.«Видел, что про Галицкого говорил в интервью Тиньков. Но человек старается ради своей страны, города, наших людей. Тиньков что делает для людей? А Краснодар благодаря парку, стадиону, академии, клубу стал значимым городом.

А лично мне было невероятно приятно, когда Сергей Николаевич приходил посмотреть на обычные матчи команды нашего года. Вплоть до самой своей болезни», — заявил футболист. В августе Тиньков на YouTube-канале Вити Кравченко раскритиковал Галицкого за слова того о желании видеть в составе «Краснодара» 11 воспитанников клуба. Также предприниматель заявлял, что игрокам клуба плевать на владельца.

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в Российской премьер-лиге (РПЛ). Клуб трижды становился призером чемпионата России и дважды доходил до 1/8 финала Лиги Европы. headtopics.com

22-летний Литвинов в текущем сезоне провел за «Сочи» 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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