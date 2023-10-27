Воронка конфликта: в Кремле предупредили о критической напряжённости на Ближнем Востоке

Риска втягивания дислоцированных в Сирии российских военных в боевые действия в связи с ракетными ударами США по территории этой страны нет, однако в регионе сложился критический уровень напряжённости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Вооружённые силы США по приказу Джо Байдена атаковали несколько целей в Сирии, якобы использовавшихся связанными с Ираном силами.

США считают, что Армия обороны Израиля не готова к началу наземной операции в секторе Газа, сообщили СМИ со ссылкой на представителей... Остин заявил, что в результате атак 21 американский военнослужащий получил лёгкие ранения, а один контрактник скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии.

«Соединённые Штаты не стремятся к конфликту и не имеют ни намерения, ни желания вовлекаться в дальнейшие боевые действия, однако эти поддерживаемые Ираном атаки против сил США неприемлемы и должны прекратиться», — говорится в заявлении. headtopics.com

При этом Остин утверждает, что удары, нанесённые ВВС США, «обособлены и не связаны с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС», а также не ознаменовывают собой перемену в подходе Вашингтона к этому противостоянию.

«В том числе это силы, которым было приказано быть готовыми к отправке и которые находятся сейчас в процессе отправки из континентальной части США», — сказал представитель Пентагона. headtopics.com

По словам эксперта, пока что в регионе сохраняется определённый хрупкий паритет. Однако палестино-израильский конфликт может перерасти в региональный, если Тель-Авив всё же решится на проведение«Индульгенция на нарушение международного права»: почему Россия и КНР выступили против ближневосточной резолюции США

«Не исключено, что в этом случае против Израиля будет открыто ещё несколько фронтов, и тогда в конфликт вмешаются США, арабские государства и прочие акторы. Баланс очень хрупок. Россия же со своей стороны делает всё, чтобы перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло и разрешить её невоенным путём», — подчеркнул аналитик. headtopics.com

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