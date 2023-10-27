Вольф: в других командах говорят, что многие могли бы быть дисквалифицированы в Остине

Руководитель «Мерседеса»по итогам гонки Гран-при США, отметил, что подобное наказание в тот день могли получить многие пилоты.

«Хэмилтон сказал, что не только он мог бы быть дисквалифицирован? Да. Такие отзывы мы получили от других команд. Очевидно, что все общаются друг с другом, с пилотами. Общаются и руководители. Думаю, многие команды имели бы меньше положенных 9 мм толщины планки в случае проверки.

Проблема спринтерских уикендов в том, что машина заходит в парк и вы больше не можете её настраивать. В субботу мы подумали, что в этом моменте мы близки к пределу, но, вероятно, обладаем небольшим запасом. headtopics.com

Но у нас было новое днище, мы получили больше прижимной силы. В конечном итоге обстоятельства сложились не в нашу пользу, так как нагрузка на днище была увеличена и планка истёрлась сильнее по ходу спринтерской гонки.

Новое днище сыграло свою роль, мы получили больше прижимной силы, что является положительным моментом, но вы немного сильнее разбиваете машину на неровностях покрытия. Это абсолютно специфичная ситуация, связанная с Остином, а также из-за спринтерского уикенда», — приводит слова Вольфа RaceFans. headtopics.com

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