Волочкова избежала ответственности за осквернение символов воинской славы

По данным издания, СК и МВД после проведенных проверок балерина избежала ответственности за осквернение символов воинской славы России, поскольку самолет использовался только для съемок фильмов и не является памятником ВОВ.

Накануне балерина опубликовала в соцсетях фотографию с полушпагатом на макете советского истребителя Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Данный самолет снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и других. Сейчас он находится недалеко от Музея «Мосфильма» в Москве, где знаменитость и сфотографировалась с ним.

Подписчики балерины обрушились на нее с резкой критикой и написали заявление в полицию, пригрозив тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России.

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