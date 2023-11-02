Володин проводит опрос о лишении депутатов ГД мандатов за прогулы

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о верности решения о досрочном прекращении полномочий депутатов Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России – За правду» за многочисленные прогулы.

«Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своем избирательном округе?» – спросил спикер ГД у своих читателей. В настоящее время 92% проголосовавших уверены, что правильно применять такие меры, 4% граждан, что нет, и еще 4% ответили, что им все равно.

Напомним, 31 октября комиссия Госдумы по этике рекомендовала досрочно прекратить полномочия депутатов Вадима Белоусова от «Справедливой России – За правду» и Василия Власова от ЛДПР за прогулы. Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский утверждает, что Власов пропустил более 60% заседаний комиссии без уважительной причины и предупреждения. Сам депутат от ЛДПР заявил, что посещает мероприятия палаты и не понимает, почему его хотят лишить мандата. headtopics.com

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