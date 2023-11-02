Володин устроил опрос, в котором спросил о правильности увольнения депутатов за прогулы

У своих подписчиков в соцсети он спросил о том, стоит ли увольнять парламентариев, которые прогуливают пленарные заседания.

"Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своём избирательном округе?", — спросил Володин у своих подписчиков.

Пользователям было предоставлено три варианта ответа:"Да","Нет","Все равно". За первый вариант ответа проголосовали 92%, за второй и третий — по 4% каждый.

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