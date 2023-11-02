Володин спросил мнение россиян о лишении депутатских полномочий за прогулы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался мнением россиян по вопросу лишения депутатских мандатов за прогулы. Опрос с тремя возможными вариантами ответа он разместил в Telegram. Володин предложил три варианта ответа на поставленный вопрос: «да», «нет» и «все равно».

На момент публикации материала в опросе приняли участие более 31 тысячи человек: 92 процента проголосовавших высказались за досрочное прекращение депутатских полномочий в случае, если парламентарий не посещает пленарные заседания, не работает в комитетах и комиссиях Госдумы, а также в своем избирательном округе. 1 ноября Госдума проголосовала за лишение мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова. Вопрос о лишении парламентариев мандатов рассматривался из-за непосещения ими Госдумы.

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