Волочкова назвала своих покровителей, спасших ее от уголовного дела

«Мосфильма, чем вызвала шквал хейта со стороны подписчиков. Они потребовали от Волочковой извинений за осквернение памяти летчиков, а также призвали привлечь ее к уголовной ответственности, написали заявление в полицию. Также в органы обратились общественники из общественного движения «Ветераны России».

Ранее Волочкова заявила «МК», что не видит ничего плохого в фотографии у бутафорского самолета с ее «лебединой» приподнятой ногой: просто показала стройное тело и красивые золотые брюки. Снимок она удалять не стала и извиняться — тоже.

– У меня есть покровители. Господь Бог и Правда. И мое служение во славу России моим творчеством, которым я одержима, – ответила на вопрос «МК» балерина «всея Руси».

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