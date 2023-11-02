Волгарь, 2 ноября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча

в рамках турнира Fonbet Кубок России, 1/8 финала.

Начало встречи 2 ноября 2023 года запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кристалл.

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